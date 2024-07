La policia engega una campanya de controls contra l'alcohol i drogues al volant

Andorra la VellaLa Policia engega una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb controls que s’efectuaran dia i nit en diversos punts de la xarxa viària entre les set del matí del 19 de juliol i les set de la tarda del 18 d’agost.

Els objectius principals de la campanya són la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit. Els controls s’efectuen a proposta de la Policia i segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb l’objectiu de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat.

El fet d’anunciar-los té la voluntat de dissuadir i prevenir les conductes de risc i, per tant, de continuar conscienciant la ciutadania dels perills que suposa conduir qualsevol classe de vehicle després d’haver consumit, tant per als mateixos conductors com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

La Policia recorda que, des d’inicis de març i en aplicació d’una sentència pronunciada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia sobre els marges d’error que tècnicament estan reconeguts en els resultats dels etilòmetres, es procedeix a la detenció d’una persona que condueix sota els efectes de l’alcohol a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams d’alcohol per litre de sang i de 0,57 pel que fa als conductors professionals. Tot i que entre 0,81 i 0,86 i, en el cas dels professionals, entre 0,51 i 0,56 no es practiqui la detenció, la Policia decidirà, en funció de la simptomatologia i les circumstàncies del control, si s’ha de sancionar per la via administrativa o si es deriva el cas a la Batllia.

De la mateixa manera que els marges d’error dels etilòmetres s’apliquen en la responsabilitat penal, també es tindran en consideració en els límits administratius. Per tant, se sancionarà per la via administrativa els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels conductors professionals, la sanció es posaria a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50.

Aquesta mesura no s’aplica en cas que la prova d’alcoholèmia sigui en sang.

També per a bicicletes, patinets o altres VMP

La Policia recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Per tant, si superen el límit penal, se’ls haurà d’arrestar.

El Cos fa una crida a la responsabilitat de la població i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per evitar que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.