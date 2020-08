La policia avisa sobre estafes en l'adopció de gossos per internet

La policia ha rebut diverses denúncies d'estafes a l'hora d'adoptar gossos a través d'internet. Segons manifesten des del cos policial, les estafes les duen a terme perfils falsos de la xarxa social Facebook que pengen anuncis a diferents pàgines de compravenda del Principat, i els animals en qüestió no existeixen.

El seu 'modus operandi' consisteix en el fet que una persona anuncia que regala en adopció un gos per tal que els interessats s'hi posin en contacte. Un cop s'estableix el contacte, s'inicia una conversa privada a través d'un número de telèfon francès i es demana a la víctima les seves dades personals i un primer abonament per poder fer l'enviament de l'animal. Després, si aquest primer pagament s'ha dut a terme, s'envia un correu electrònic des d'una falsa empresa de transport francesa i es demana un altre pagament, en aquest cas, per adquirir les caixes de transport de l'animal. Finalment, els estafadors demanen un tercer pagament per efectuar el canvi de nom de propietari de l'animal.

Els pagaments s'efectuen per transferència bancària a comptes estrangers. A més, tal com informa la policia, en alguns casos fins i tot demanen a les víctimes la informació de les targetes de crèdit amb l'excusa d'agilitzar els tràmits. Per tant, els estafadors no només reben els diners, sinó que també aconsegueixen numeracions de targetes i les dades personals vinculades.

Promoció per a agents de policia

D'altra banda, un total de 52 persones s’han presentat al concurs que havia obert la policia per cobrir nou places d’agent, el termini del qual es va tancar divendres. Cal recordar que el concurs va quedar aturat per la Covid-19 i que quan es va reactivar va ser prorrogat ja que es va eliminar el límit d’edat, 40 anys, que hi havia establert en la primera convocatòria.

En total s’hi han presentat les 52 persones esmentades, deu de les quals dones i 42, homes. Aquells candidats que superin les proves integraran la 55a promoció de la policia i dos dels nous agents formaran part de la unitat d'estupefaents per reforçar-la.