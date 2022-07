La policia inspeccionarà i multarà a qui tingui 'trastos' inflamables en els pàrquings

Andorra la VellaEl recent incendi d'un edifici d'Escaldes es va produir perquè el foc es va originar en l'aparcament i, concretament, en una plaça on s'emmagatzemaven múltiples 'trastos' amb material inflamable. Aquesta constatació ha fet que el cos de policia, segons s'ha comunicat a les xarxes, hagi decidit fer inspeccions 'sorpresa' en aparcaments d'edificis d'habitatges.

L'objectiu de les inspeccions és detectar si hi ha gent que incompleix la normativa i acumula 'trastos' que poden generar o expandir un incendi. El foc en els aparcaments és molt complicat de controlar degut a l'espai tancat i l'acumulació de fum que no té sortida.

Quan la policia constati que el propietari o usuari d'una plaça d'aparcament n'està fent un mal ús i en comptes d'estacionar vehicles l'utilitza com a 'traster' es procedirà a multar per incomplir la legislació. Els espais oberts d'una plaça d'aparcaments no estan habilitats per acumular objectes o productes i menys aquells que puguin generar un incendi.