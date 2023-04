La policia investiga si l'expresident de Mèxic usava avions comprats amb els 110 milions que un advocat va moure a BPA

Andorra la VellaL'expresident de Mèxic EnriquePeñaNieto (2012-2018) va utilitzar després d'abandonar el poder els avions de l'advocat empresonat per rentada de diners i delinqüència organitzada JuanRamónCollado, segons un informe confidencial de la Policia d'Andorra al qual ha tingut accés EL PAÍS. Els policies andorrans han demanat a les autoritats judicials dels EUA, on Collado va registrar les seves aeronaus, dades sobre els vols en territori estatunidenc d'aquests avions. La finalitat és identificar als seus passatgers. El lletrat posseeix un CessnaCitation 650 (model 1995) i un Bombardier Challenger 601 que va adquirir amb un préstec de 5,2 milions avalat pel seu entramat financer en la Banca Privada d'Andorra (BPA), on va moure 110 milions de dòlars entre 2006 i 2015.

La Policia d'Andorra sosté també que Collado, que des de mitjan 2019 roman empresonat en el nord de Ciutat de Mèxic, va abonar un tractament mèdic en un hospital dels EUA per valor de 91.000 euros a una filla de l'exmandatari. L'exdirigent del PRI ho nega.

El nou nexe entre el lletrat i PeñaNieto apareix en un informe inèdit de la Policia d'Andorra de juny de 2022 que forma part del sumari de l'Operació Jet. La Batllia indaga en aquest procediment si Collado, que és el principal encausat en les perquisicions, va cometre blanqueig i un delicte contra l'administració de justícia.

En conversa telefònica amb ElPaís, PeñaNieto admet tenir una relació d'"amistat" amb Collado, defensa la seva innocència i reconeix que va volar en les aeronaus del lletrat empresonat després d'abandonar la presidència de Mèxic, en 2018. "Vaig viatjar tres vegades en l'avió [de Collado]. Volem alguna vegada a Miami i, d'allí, a Madrid. Ho recordo molt bé. Va ser en una o dues ocasions. Sempre perquè em va convidar i amb ell", precisa. "Mai he usat el seu avió per a fins personals", afegeix l'exmandatari.

PeñaNieto detalla que va viatjar en l'avió de Collado a inicis de 2019 per a traslladar a la seva filla a la prestigiosa clínica Mayo en Rochester (Minnesota, els EUA), on va ser intervinguda d'una cirurgia després de sofrir un accident d'esquí. L'expresident nega que el seu "amic" costegés aquest tractament. "Ell no va pagar res. La meva filla va tenir un accident en 2019 molt delicat. Gairebé es queda paralítica. Va ser un mes i escaig després que jo deixés la presidència. [Collado] No va pagar absolutament res de l'hospital. Res. Va estar molt prop de mi, en disposició d'ajudar després del contratemps. Li puc dir que [les despeses de l'operació] els va cobrir l'assegurança mèdica de la meva filla", diu l'expresident.

L'expresident reconeix que Collado també "va ajudar a traslladar" a la seva filla a l'hospital Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, els EUA). I nega que el seu familiar se sotmetés a un tractament mèdic en una clínica de Miami costejat per Collado, tal com apunta la Policia d'Andorra.