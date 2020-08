La policia multa 126 motoristes en dues setmanes

La campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors, que s'ha allargat del 10 al 23 d'agost, s'ha clos amb un total de 126 conductors sancionats després d'infringir fins a 134 articles del codi de la circulació. En termes generals, el Cos de Policia ha controlat durant aquest temps a 618 conductors de motos. D'aquests, el 20,38% han estat sancionats. La campanya tenia com a objectiu incidir en què aquest tipus de vehicles circulessin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i també s'ha treballat a detectar aquells comportaments imprudents per part dels conductors, amb la finalitat d'intentar reduir el nombre d'accidents.



Entrant al detall pel que fa a la tipologia de sancions, 92 tenen a veure amb deficiències tècniques o administratives. Entre les més destacades, 37 tenen a veure amb circular sense disposar del distintiu de la ITV en vigència per no haver-se presentat a les proves; 26 estan relacionades amb no presentar el rebut d'assegurança malgrat tenir-lo; 10 fan referència a escapaments lliures, incomplets, deteriorats o models no previstos pel fabricant, i 5 conductors han estat sancionats per no tenir contractada una pòlissa d'assegurança.



Quant a les imprudències o infraccions en el decurs de la circulació (42), els agents del Cos de Policia han sancionat 27 motoristes per excés de velocitat, 7 per no respectar la senyalització horitzontal, 4 per avançaments indeguts, 3 per no respectar els senyals prohibitius i un per no cedir el pas en una intersecció a vehicles amb preferència.



A banda d'aquestes sancions, també s'han imposat d'altres alienes a la mateixa campanya. En concret, s'ha sancionat vuit conductors, tres d'ells per conduir sota els efectes de l'alcohol, dos per conduir un vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos, dos més per tenir el permís de conduir caducat i una persona més per transitar amb el seu vehicle per la via pública sense estar legalment autoritzat.



Des del cos d'ordre també s'assenyala que en el decurs d'aquesta campanya s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.