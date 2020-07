La policia obre 23 expedients el primer dia d'imposició de la mascareta

La policia ha obert aquest dijous, primer dia d'entrada en vigor del decret que obliga a dur la mascareta en espais públics, fins a 23 expedients per infringir la normativa. Això no vol dir que les persones expedientades hagin pagat ja els 100 euros de sanció que preveu la norma, però sí que se'ls ha obert un expedient que, en primer cas ha de passar el filtre ministerial per decidir si hi ha, o no, sanció, i posteriorment els afectats encara tenen dret a cursar al·legacions perquè s'estudïi cada cas per separat.



El període de tot el procés pot arribar a allargar-se, però fonts de l’Executiu expliquen que en tractar-se d’una infracció administrativa aquests són els passos que s’han de seguir amb les diferents etapes de recurs que poden presentar els ciutadans.



Es vol deixar clar que aquest tipus d’infraccions administratives no tenen res a veure amb les multes de trànsit que s’han de pagar de forma immediata. En aquest cas el que es fa és obrir un expedient i seguir els passos corresponents a les sancions de tipus administratiu. Fins i tot les sancions administratives poden acabar recorregudes a nivell judicial per l’afectat. Malgrat tot, des de Govern es mostren satisfets del compliment generalitzat que s’està fent de l’obligatorietat de portar mascareta.