Va a la policia del Pas demanant ajuda per tornar a Puigcerdà i el detenen per portar cocaïna

La MassanaUn jove de Puigcerdà havia anat amb un company Ax-les-Thermes, havent consumit cocaïna. El seu company es discutí amb un tercer i es va enfadar. Va marxar deixant-lo sol a les onze de la nit i amb l'equipatge de tots dos. Es va trobar en un voral de la carretera, sense parlar francès i va decidir aturar un cotxe perquè el portessin de nou a Puigcerdà. El conductor va dir que el podia deixar al Pas, on es dirigia, i que des d'allà marxés a Puigcerdà.

El jove es va dirigir al despatx de policia del Pas per demanar ajuda per retornar a Puigcerdà o ajuda per passar la nit i marxar l'endemà. Els agents li van fer un escorcoll i li van trobar a la motxilla un necesser on hi havia set grams de cocaïna i una bàscula de precisió. Va reconèixer ser consumidor de cocaïna des dels quinze anys, però assegurava que no tenia cap intenció de vendre res a Andorra, sinó tan sols marxar al seu poble.

La fiscalia el va acusar de consum i tràfic de cocaïna. El tribunal Superior l'ha acabat condemnant només per consum perquè considera evident que si el jove volia vendre droga a Andorra no aniria a la policia perquè l'ajudi a tornar a Puigcerdà.