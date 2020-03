La policia pentina Andorra en cerca de locals que se salten l’ordre de tancament

Patrulles de la policia estan dedicant esforços a controlar i fer tancar alguns establiments de restauració que no estan respectant l’ordre de no obrir durant els pròxims quinze dies. Segons ha pogut constatar un equip de l’ARA Andorra, diverses dotacions policials han hagut d’actuar per aturar la picaresca d’algun bar o cafeteria que, malgrat la prohibició, servia begudes o menjar als seus clients. Com a mínim, els agents han hagut d’intervenir en locals de la Massana i Escaldes-Engorany.



També al Pas de la Casa hi ha hagut diversos casos. Es tracta principalment d’establiments dedicats a la venda de tota mena de productes que, aprofitant que venen aliments, han aprofitat per oferir altres objectes o béns als seus clients, tals com electrònica o tabac. El Govern ha recordat que saltar-se la prohibició pot comportar multes de fins a 20.000 euros.