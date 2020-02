La policia deté un home no resident que tenia una ordre d'expulsió administrativa

La policia ha detingut aquest dissabte a Andorra la Vella un home no resident de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i la funció pública. L'interessat ha estat controlat juntament amb el seu turisme, i, segons la Policia, han procedit al comís de diversa mercaderia de la qual no disposava de cap tiquet de compra -tabac, perfums i ulleres de sol, per valor superior als 800 euros-. A més, el detingut te activa una ordre d'expulsió administrativa, per un període de 3 anys.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 23 persones durant aquesta darrera setmana (del 17 al 23 de febrer). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (4), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (8).

D'altra banda aquesta passada matinada, a les 05:20 hores, efectius del Cos de Policia han constatat com tres turismes amb matrícules del Principat circulaven per l' avinguda Tarragona en sentit Sant Julià de Lòria a gran velocitat, xisclant les rodes a la rotonda i efectuant-se avançaments entre ells. Els agents han efectuat el control i les pertinents proves d'alcoholèmia/tòxics, donant dos conductors positiu amb taxes de 1'13 i 1'02 g/l i el tercer, per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar. Els detinguts, residents els tres tenen 18, 22 i 18 anys, respectivament.