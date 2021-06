Posada en marxa del Bus Turístic amb l'aforament al 100%

Andorra la VellaUn any més, a partir de l’1 de juny es torna a posar en marxa l’operativa del Bus Turístic, que enguany durarà fins al 31 d’octubre. La voluntat d'Andorra Turisme continua sent la de fer descobrir als passatgers d’una manera còmoda els principals atractius turístics del país a través dels diferents itineraris temàtics.

Aquest estiu es mantindran els mateixos recorreguts de l’any passat. En aquest sentit, s'aposta per visites a espais naturals i a l’aire lliure. Es tracta d’un total de set itineraris per conèixer de primera mà la cultura i el llegat històric del país. Cal destacar punts d’interès com el mirador del Roc del Quer o el llac d’Engolasters. La valoració feta pels passatgers del bus turístic durant l’any 2019 va ser de 9,1.

Com a novetat aquest estiu, el Bus Turístic podrà incrementar l’aforament del bus fins al 100% de les places disponibles, si bé les visites als espais museogràfics i culturals s’adaptaran a les restriccions establertes en cada moment. L’any passat, les condicions sanitàries van permetre només operar durant els mesos de juliol, agost i setembre al 50% de la seva capacitat. D’aquesta manera, enguany es recupera certa normalitat en el servei.

Respecte a les tarifes, es mantindran els preus dels anys anteriors, amb un preu de 18 euros pels recorreguts dels matins i de 32 euros a l’itinerari de dissabte on s’inclou el dinar. Els infants de 4 a 12 anys gaudiran d’un descompte del 50%, i l’entrada dels infants de 0 a 3 anys serà gratuïta. Els tiquets es podran adquirir com ja és habitual a través de la pàgina web: www.visitandorra.com, a les oficines de turisme, als hotels, als operadors turístics i al punt de venda de l’illa Carlemany.

Si bé l’any passat, va ser un període difícil a causa de la pandèmia de la Covid-19, el Bus Turístic va continuar despertant l’interès dels turistes. Cal destacar que els tres recorreguts més ben valorats pels usuaris el 2020, van ser l’itinerari dels dimecres amb la descoberta dels productes gastronòmics autòctons, el dels dijous amb la visita al Santuari de Meritxell i el dels dissabtes amb un itinerari de major durada combinant el patrimoni natural i cultural de la vall d’Ordino.

El Bus Turístic compta cada any amb la col·laboració del ministeri de Cultura i de l’estació de Vallnord-Pal Arinsal, així com de diferents museus i espais museogràfics públics i privats i d’alguns dels productors andorrans.

Durant el proper mes de juny es durà a terme una prova pilot amb diferents escoles del país. La intenció d'aquesta nova iniciativa educativa és que els infants puguin gaudir i aprendre amb els diferents recorreguts que ofereix el Bus Turístic.

La proposta ha estat molt ben acollida pels centres educatius i prova d’això, és que un total de 442 alumnes d’entre 7 i 11 anys, repartits en setze dies de dilluns a divendres, gaudiran de les diferents propostes que ofereixen els itineraris del Bus Turístic.

Per tal de garantir la seguretat i el benestar de tots els passatgers, el Bus Turístic aplicarà les mesures i protocols que siguin vigents en tot moment. Enguany, els tiquets d’accés al Bus Turístic seran entrades digitals per evitar qualsevol mena de contacte directe i d’aquesta manera, minimitzar els possibles riscos de contagi. A més, tot el personal del Bus Turístic anirà protegit i l’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom. El vehicle també comptarà amb de gel hidroalcohòlic a disposició dels seus usuaris. Les visites als museus i espais culturals es faran en petits grups, adaptant-se així als protocols vigents.