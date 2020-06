Una alumna dona positiu per coronavirus després del cribratge a les escoles

Una alumna de 16 anys ha resultat positiva per coronavirus en els cribratges que s'estan fent a diferents grups poblacionals, entre elles als diversos centres educatius. Tal com informen des del Govern, la jove no tenia símptomes en el moment de fer-li la prova i ara es troba aïllada al seu domicili amb bon estat de salut.

En aquest sentit, des del centre educatiu s'ha seguit en tot moment el protocol establert pels ministeris de Salut i Educació i Ensenyament Superior i per tant es tenen controlats els alumnes amb qui compartia aula, és a dir, el seu nucli de convivència. Així, s'han aïllat preventivament 10 joves i en les properes hores se'ls farà també proves per descartar que hi hagi hagut contagis. Per altra banda, també s'està fent l'estudi epidemiològic dels contactes familiars i de fora de l'escola de l'alumna que ha resultat positiva.

Pel que fa a l'actualització de les dades sanitàries, des de l'inici ja s'han confirmat 855 casos, 11 dels quals resten actius i 792 persones ja han superat la malaltia. També hi ha dos sanitaris afectats que es troben en aïllament domiciliari i a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell només hi ha set persones ingressades a planta per la Covid-19. Pel que fa a les defuncions, un total de 52 persones han mort per la malaltia.