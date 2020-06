Els positius de Salita en la darrera setmana pugen a 10

Aquest dijous un nou membre de Salita ha donat positiu per coronavirus i ha fet elevar la xifra de casos totals a 852. Aquests contagis provinents del centre sociosanitari, els quals ja s'eleven a 10 (9 pacients i un sanitari) han fet augmentar el nombre de casos, dels quals tan sols 63 són actius, dos menys que ahir. A més, respecte a aquest dimecres, tres persones més han superat la malaltia i els recuperats ja ascendeixen a 738. En la mateixa línia de bones notícies, en les darreres hores tampoc s'ha registrat cap defunció per la Covid-19 i els decessos provocats per la malaltia es mantenen en 51.

Pel que fa als professionals de la salut encara hi ha tres pacients infectats i segueix sense haver-hi cap positiu entre els agents dels cossos especials. El nou positiu de les darreres hores ha estat traslladat a l'hospital, on el nombre total de casos és d'onze, tots ells ingressats a planta. Dels 111 resultats rebuts aquest dijous, 110 han donat negatiu i només un ha donat positiu.