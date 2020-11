El 60% de positius per alcoholèmia es donen durant les matinades del cap de setmana

El balanç de detencions que cada setmana ofereix el cos de Policia d'Andorra evidencia que durant aquesta segona onada de la pandèmia provocada pel Sars Cov-2 es practiquen menys arrestos per conduir begut, i sobretot, que aquests tenen lloc durant la nit i matinada. Així, en aquests darrers set dies, del 9 al 15 de novembre, els agents han detingut set persones per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, en concret, per donar positiu per alcoholèmia en controls rutinaris. Tots els detinguts són homes, la majoria tenen entre 20 i 30 anys, i els enxampen durant la nit i de matinada durant el cap de setmana.



Tres de les set detencions van ser durant la nit i matinada de dissabte, entre la mitjanit i les 5h, i una altra, divendres a les 5.16h. Totes a partir d'un control rutinari muntat per la policia, excepte una, la de la mitjanit, perquè un home resident de 46 anys va patir un accident amb danys i va donar un resultat positiu d'1,78 grams d'alcohol per litre de sang.



Pel què fa als arrestos intersetmanals, tots menys un també van ser de matinada o a la nit. L'única detenció que ha estat practicada durant el dia va tenir lloc dimecres passat, quan un home resident de 54 anys va donar un resultat positiu d'1,15 gr/l, després de ser aturat en un control rutinari a les 9.30h del matí.