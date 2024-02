Possible mobilització sindical entre març i abril

Andorra la VellaEntre març i abril podria tenir lloc a Andorra una nova manifestació. La Unió Sindical d'Andorra (USdA) es troba en fase de negociació amb altres entitats per convocar una nova protesta, segons informa RTVA. Gabriel Ubach, secretari general dels sindicats, també ha reiterat que està disposat a convocar una vaga al sector sanitari en el cas que no millorin les condicions laborals dels treballadors. Alhora assegura que donen una darrera oportunitat a la ministra Mas per tractar el tema.