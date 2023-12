Possibles noves mesures de presió de la coordinadora per un habitatge digne

Andorra la VellaLa coordinadora per un habitatge digne ha fet públic a través de les xarxes socials que continuen presents i atents i que no descarten noves mesures de pressió a Govern per forçar a que la ciutadania pugui tenir un habitatge digne. En la crida no s'ha especificat quin tipus de mesura de pressió podria triar-se i si es contempla o no una nova manifestació.

La coordinadora també ha fet públic que no descarta esdevenir una associació que pugui ajudar a la gent que es troba en problemes relacionats amb l'habitatge. Al mateix temps, podria esdevenir interlocutor amb Govern sobre les solucions que s'haurien d'aplicar per ajudar a minimitzar les dificultats i el preu en l'accés a l'habitatge.

A hores d'ara, no s'ha comunicat quin és el calendari. S'ha especificat que "no ens aturarem" amb les "mesures de pressió col·lectiva" que siguin necessàries.