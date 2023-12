Possibles rèpliques del terratrèmol de Cava

Andorra la VellaAquesta matinada de dijous, a les 00:24 h, s’ha registrat un terratrèmol amb epicentre a l’Alt Urgell (municipi de Cava) i de magnitud 3.4 que ha estat percebut parcialment a Andorra. Durant les següents hores s’han registrat més terratrèmols a la mateixa zona, algun de magnitud similar tal com mostra la següent taula elaborada per Andorra Recerca Innovació a partir de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

No s’han registrat danys personals ni materials. Des d'Andorra Recerca + Innovació demanen a la població que ompli l’enquesta sísmica per tal de calcular de manera més acurada la intensitat del terratrèmol al Principat. Des de l'ens no descarten que es produeixin noves rèpliques durant les pròximes hores.