Possibles talls d'agricultors francesos d'accés al Pas aquest dijous

Andorra la VellaEls pagesos de la Cerdanya francesa ha comunicat que tornaran a tallar l'accés al Pas de la Casa durant la jornada d'avui. L'acció serà en protesta perquè el milió d'euros que havien de rebre per compensar els efectes de la sequera s'hauran de repartir entre 600 explotacions i no 60 com es pensaven. Així ho recull Andorra Televisió. També volen que el Govern francès pressioni a les asseguradores perquè els abonin les pòlisses de fins a 60.000 euros aquells que tenien assegurança i que els que no tenien puguin accedir al fons de solidaritat estatal. El ministre d'Agricultura francès, Marc Fesnau, s'ha reunit amb sindicats del sector a Perpinyà. Els pagesos consideren que el Govern francès i el president Macron tenen la clau perquè es torni a tallar o no l'accés a Andorra.