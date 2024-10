"Pràcticament restablert" el subministrament d'aigua a Encamp

EncampUna fuita d'aigua que ha tingut lloc aquest divendres ha provocat una avaria que ha deixat una part de la vila d'Encamp sense subministrament. Des del comú d'Encamp s'ha treballat amb la màxima celeritat possible per restablir el servei i minimitzar les molèsties per la manca de subministrament. En un primer moment, s'ha pogut restablir el subministrament als Cortals, a Vila i a una part del centre d'Encamp, però a causa de la gravetat de l'avaria es preveia que la totalitat del subministrament no estaria restablert fins aquest migdia.

A hores d'ara, el comú ha informat que el subministrament està "pràcticament restablert" i que la fuita al pont de la Molina conseqüència d'una intervenció de millora a la xarxa "ja està solucionada". Tot i això, alerten que "alguns punts poden tenir un petit retard per recuperar el servei complet per motius de pressió de la xarxa".