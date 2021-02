Prat de Call serà l'escenari de la representació dels Contrabandistes d'Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino manté la representació dels Contrabandistes al programa de Carnaval amb reserva prèvia de les localitats que es podrà fer a l'Oficina de Turisme perquè l'aforament serà limitat. La plaça Prat de Call serà l'escenari que acollirà la representació teatral el dilluns 15 de febrer a les 12 hores amb la participació de l'Esbart Valls del Nord, la Coral Casamanya, el Grup Artístic d'Ordino i un grup d'actors voluntaris de la parròquia. Tot i així, des del comú informen que no es podrà celebrar el Caldo de Carnaval que oferia l'hotel Babot a la plaça Major per a tota la gent de la parròquia com a mesura de seguretat sanitària.

El gruix de les activitats de Carnaval van dirigides al públic jove, ja que coincideixen amb el període de vacances escolars que començarà el 15 de febrer. Pel que fa a les inscripcions per a la ludoescola es podran fer a través de tramitsordino.ad, per tots aquells usuaris prèviament inscrits, o al Servei de Tràmits fins al proper 10 de febrer. D'altra banda, La Capsa organitza el dimarts 16 de febrer a les 11 hores un taller gratuït amb places limitades i reserva obligatòria dirigit a tots els públics amb el títol 'Per Carnaval, posa't les ales'.

A més, el Punt d'Informació Juvenil organitza per a les vacances una setmana d'activitats conjuntament amb el Punt 400 de la Massana. Així, el dimarts dia 16 a les 10 hores a la Closeta de la Massana hi haurà un torneig de futbolí; el dimecres 17 a les 11 hores, el grup es desplaçarà a Andorra la Vella per anar al 360º Extrem; el dijous 18 es farà una sortida amb raquetes de neu a Pal que sortirà a les 9 hores del coll de la Botella; i per última, el divendres 17 hi haurà una sessió de jocs de taula al local del Punt d'Informació Juvenil d'Ordino. Les inscripcions s'hauran de reservar prèviament, ja que hi ha previst un màxim de sis persones per activitat.