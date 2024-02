Andorra la VellaTheGrefg ho té clar. Els premis Esland no tornaran a Andorra un cop se celebrin el pròxim 16 de febrer. Cal recordar que la paraula Esland neix de la unió entre Espanya, Llatinoamèrica i Andorra. TheGrefg es va comprometre a celebrar les primeres edicions dels premis en aquests indrets i en aquest ordre. Ara bé, ha assegurat que un cop finalitzi l'edició andorrana, farà els premis on vulgui. "Els farem on ens valorin i a Andorra no ens valorin, i a Andorra no ens han valorat, amb això ho dic tot", sentència el creador de contingut.