Premis de fins a 1200 euros pels guanyadors de la 8a Marató Fotogràfica Pep Aguareles

Andorra la VellaLa Marató Fotogràfica Pep Aguareles celebra avui la seva vuitena edició., adreçada a tots els apassionats de la fotografia, ja siguin professionals o amateurs, i desenvolupada en el marc de l’Andorra Shopping Festival.L’esdeveniment, batejat en memòria de Pep Aguareles (qui va ser director de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella, i que va morir el gener del 2019) l’organitza l’Escola d’Art conjuntament amb Andorra Turisme, i es divideix en tres categories:

La Max-Marató en què, individualment, el participant haurà de presentar 7 fotografies, 4 d’elles relacionades amb el tema d’enguany (“Connexions”) i les 3 restants inspirades en les següents exhibicions: “Dibuix en Mural”, emplaçat al Carrer Callaueta d’Andorra la Vella; “The Mirror Family”, representació itinerant que, durant dues hores, recorrerà la totalitat de l’eix comercial; i “The best tribute a Tina Turner”, espectacle d’homenatge a la cèlebre estrella de la cançó que tindrà lloc a la Plaça dels Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

Per altra banda, la Marató Familiar pretén fer gaudir pares i fills amb tot el que ofereix l’eix comercial els caps de setmana, mentre es capturen 5 moments relacionats amb el tema, una mica més específic “Connexions familiars dins l’Andorra Shopping Festival”.

Les fotografies podran editar-se i s’enviaran, titulades, en format ‘jpg’. S’hauran de fer exclusivament el dia de la Marató; en cas de dubte sobre la cronologia de les imatges, el jurat (conformat per persones relacionades amb el món de l’art, la fotografia, la cultura i Andorra Turisme) es reserva el dret de desqualificar al concursant, així com de declarar desert un premi, sent la seva decisió inapel·lable.

Pel que fa als premis, la categoria Max-Marató comptarà amb un màxim guardó de 1200 euros, i un reconeixement de 700 euros pel segon classificat. El primer premi de la categoria de la Marató Familiar serà de 800 euros, i el segon de 500.

També es determinarà quines són les millors tres fotografies de totes les presentades, i se les dotarà amb una quantitat addicional de 100 euros.

Totes les fotografies participants a la 8a Marató Fotogràfica Pep Aguareles ompliran l’espai B’ART del Centre Cultural La Llacuna, des del 8 de gener fins al 8 de febrer de 2024, on es podran observar en format projecció, exceptuant les col·leccions guanyadores, que s’exposaran en format paper.