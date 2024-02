Preocupació entre els immobiliaris perquè no es compra ni lloga des de setembre

Andorra la VellaEl sector immobiliari no passa pel seu millor moment i s'està arribant a un punt en què una part del sector augura que o hi ha un canvi de tendència ràpid o hauran de tancar el negoci. S'indica, segons múltiples fonts del sector, que des del setembre s'ha entrat en un període sense pràcticament negoci. Aquesta situació prové del fet que els lloguers porten prorrogant-se automàticament des del 2018 i, per tant, la immensa majoria de pisos continuen amb els mateixos llogaters. No hi ha marge de negoci. I això s'ha allargat fins el 2027. "Intervenir el sector del lloguer durant set anys és una cosa mai vista i que ha acabat fent gairebé desaparèixer el mercat de l'arrendament", segons un dels immobiliaris. L'escàs producte en el mercat, molt per sobre del seu preu real, està destinat a l'alt standing quan els que estan buscant habitatge és la "gent de classe mitjana i després el grup amvb menys diners ja es planteja directament compartir".

El segon gran problema per al sector ha estat l'aturada de cop de les vendes. En aquest cas hi ha una multiplicitat de factors. Les fonts indiquen que l'aturada des del setembre ha estat gairebé total. En aquest cas hi ha pisos, però quatre problemes insalvables. Els preus estan per sobre de la realitat, el tipus d'interès fa enrere els potencials compradors, s'ha vetat la inversió immobiliària estrangera i els bancs no donen hipoteques perquè les necessitats econòmiques dels clients, pels preus, superen les garanties. Els inversors estrangers i les famílies andorranes benestants que eren els grups que arrossegaven del mercat han quedat fora.

Davant de la situació actual hi ha una part dels immobiliaris que a través de les seves xarxes o grups del sector estan advertint que el negoci no podrà mantenir-se obert massa temps. "Tenim les mateixes despeses i molts pocs ingressos el que fa que estem perdent diners". El sector vol que Govern també els tingui en compte i demana que es reactivi, amb els canvis que s'hagin establert, la possibilitat que els inversors estrangers comprin a Andorra. "Això ens donaria aire", conclou un dels immobiliaris.