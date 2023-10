Preocupació per l'augment significatiu de malalties respiratòries en infants

Andorra la VellaSis menors de dos anys estan ingressats a l'hospital per malalties respiratòries i quatre més estan derivats a UCI pediàtriques de Catalunya, tal com informa RTVA. Aquest augment en els ingressos d'infants per aquesta mena de malalties coincideix amb l'arribada del fred, i porta el SAAS a recomanar tothom contactar amb el pediatre en cas de detectar dificultat per respirar en els nens. També s'aconsella no portar els nens malalts a les escoles bressol i procurar que es netegin bé les mans.

Tot i això, el SAAS confirma que actualment l'afluència de pacients a Urgències és l'habitual per aquesta època de l'any.