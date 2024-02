Preocupació per la situació laboral dels argentins que treballen a la construcció

Andorra la VellaEl president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, s'ha mostrat molt preocupat per la situació de part dels seus compatriotes que venen a treballar al sector de la construcció a Andorra. Molts d'ells arriben en condicions indignants, havent-se de pagar ells mateixos els viatges, sense que els hi donin el material per fer la seva feina de forma digna i segura, i amb sous molt escassos que no acostumen a superar els nou euros per hora.

Ponce té clar que les assenyalades en aquestes situacions són principalment les empreses intermediaries i no directament les constructores. Són entitats que fan el procés de captació en tercers països i de contractació dels treballadors, de forma que les constructores s'estalvien aquesta part del procés.

La qüestió és que l'empresa de construcció sí que paga salaris dignes i més elevats, segons l'activista, però que el problema està en els intermediaris, que són els que es queden amb la diferència de salari. Ells al·leguen que amb allò paguen els impostos, l'allotjament i altres despeses que genera l'activitat d'aquests treballadors, a més del seu benefici per aquesta activitat. No obstant això, Ponce al·lega que veient les condicions en què acostumen a viure molts d'aquests temporers, només fa falta sumar dos i dos per entendre on acaben els diners. Denuncia que coneix molts casos de cobrar en negre, per exemple en sobres a la Seu, o pisos de tres habitacions amb dotze persones dins. També que molts arriben sense saber quina és la xifra final que acabaran cobrant, sense CASS si cobren en negre, sense material de treball... Els intermediaris estarien, per tant, minimitzant els seus costos a partir de condicions indignes, i presumptament il·legals, per als seus treballadors.

Pel que fa al paper de l'administració en la situació d'aquests treballadors, des de l'Associació es mostren decebuts perquè consideren que els polítics que els han atès tenen bones intencions, però que tenen les mans lligades a l'hora de buscar una solució efectiva. Consideren que la majoria de les problemàtiques provenen directament des d'Inspecció de Treball.

Els culpen en primera instància perquè les víctimes no poden acudir en la majoria dels casos, ja que la primera acció que prendran si aquest treballador està allà de forma irregular, és expulsar-lo. Però també pensen que, una vegada la llei sí que està preparada per castigar aquests abusos, el que ha d'estar fallant perquè continuï la situació és la manca de control i d'inspeccions, sigui per manca de recursos o voluntat.