La presència de persones vulnerables no permetrà desnonaments immediats

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Socials Trini Marín ha explicat a la comissió legislativa del Consell tot un conjunt de mesures que es preveuen en el seu ministeri per ajudar a la part de la població que més ho necessita. Un dels punts cabdals d'aquesta línia d'actuació serà redactar el protocol d'actuació sobre la detecció de situacions de vulnerabilitat de les persones que han de ser desnonades d'un habitatge. L'actuació que preveu Marín és tractar aquests casos de forma diferent dels desnonaments de persones que no es troben en una situació vulnerable. Per tant, en casos sensibles no es desnonaria immediatament com passa amb la resta. Es vol és ajustar els terminis de desnonament quan es tracti de persones vulnerables. Durant el 2024, a més, la titular d'Afers Socials ha avançat que es mantindran les mesures de flexibilització per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania a través dels ajuts a l'habitatge. Per tant, hi haurà una important quantitat destinada a ajudar a pagar el lloguer a aquelles persones que tenen dificultats.

En relació amb les iniciatives legislatives i reglamentàries, la titular d'Afers Socials ha posat en relleu que serà "de vital importància" l'aprovació de la nova llei d'accessibilitat, que s'adaptarà al concepte d'accessibilitat universal tant des de la perspectiva arquitectònica, digital com cognitiva, i la modificació de la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat d'acord amb el diàleg i col·laboració de les associacions concernides per tal d'adaptar-la als reptes actuals. Els dos textos entraran a tràmit parlamentari durant el primer trimestre de l'any vinent.