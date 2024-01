Es presenta l'última versió de l'aplicació 'Mou-te'

Andorra la VellaAquest dilluns, Ivan Mora, gerent de FEDA Solucions, ha revelat l'última versió de l'aplicació Mou-te (anteriorment Mou_T_B), disponible per a tots els dispositius amb Android i iOS. La renovada versió destaca per millores significatives en usabilitat, qualitat de la informació i opcions d'intermodalitat, acompanyades d'una imatge i un nom estilitzats.

Durant la roda de premsa, Mora ha reiterat el compromís del grup FEDA amb la sostenibilitat, especialment en els àmbits de l'energia i la mobilitat a través de FEDA Solucions. El gerent ha recordat que la mobilitat és la principal font d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a Andorra, subratllant la importància d'eines com Mou-te per reduir la petjada de carboni del país.

Les millores de la nova versió inclouen un menú simplificat amb accés directe al mapa de serveis, mostrant integracions com línies de transport públic, aparcaments, estacions Cicland i carregadors per a vehicles elèctrics. El planificador d'itineraris ha incorporat un botó destacat al mapa, oferint noves opcions intermodals, com "park&ride" i "bike&ride," que combinen diferents mitjans de transport en un sol itinerari.

La qualitat de la informació s'ha reforçat amb un refresc automàtic de les pròximes sortides dels autobusos i la geolocalització dels vehicles que actualitza l'avançament o retard respecte a l'horari previst cada 30 segons.

Els usuaris podran gaudir d'una experiència més completa amb un nou apartat de notícies i avisos, on rebre les últimes novetats de l'aplicació i altres comunicacions relacionades amb el servei. La plataforma FEDA Solucions destaca que l'experiència d'usuari i els comentaris dels usuaris són crucials per a la millora contínua del sistema i la precisió de la base de dades. La nova versió de Mou-te es pot actualitzar o descarregar gratuïtament.