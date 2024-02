Les presentadores dels Esland no van cobrar pel seu treball

Andorra la VellaDiverses polèmiques estan envoltant la celebració de la darrera edició dels premis de youtubers Esland a Andorra la setmana passada. Diversos usuaris han mostrat la seva indignació després que s'hagi conegut que, les presentadores de la catifa vermella que van sortir durant hores a la transmissió i que van entrevistar alguns dels assistents, no van cobrar diners pel seu treball. Un usuari va voler aclarir aquest dubte a un directe de Thegrefg, resident organitzador dels premis, i aquest ha confirmat que és així, però que no ho fan per diners, sinó que cobren "per l'exposició" que els proporciona. Bàsicament que ho fan per la quantitat d'espectadors que segueixen l'esdeveniment a través d'internet.

El youtuber resident afirma que hi ha gent "que valora venir als Esland a actuar" i que, per tant, "no et demanen diners perquè els sembla bé així".

Unes afirmacions que molesten molts espectadors, més tenint en compte que s'ha conegut que el pressupost per celebrar l'esdeveniment superava el milió d'euros.