El president de la UE Engordany defensa la legalitat de la situació del jugador que va agredir un altre

Després de l’ agressió protagonitzada per un jugador de la UE Engordany a un rival de l’Atlètic Club d’Escaldes aquest cap de setmana, i que hagin sorgit informacions sobre la situació en què es trobava aquest jugador al país, el president de la UE Engordany, Gonzalo Donsión, ha sortit al pas d’aquestes informacions i ha defensat que la situació era totalment legal, explicant que el futbolista (que és de Costa d'Ivori) s’acollia a una quota que permet als clubs tenir jugadors estrangers que no resideixen al país. A més a més, ha subratllat que li constava que fa tot just quinze dies havia contret matrimoni amb una persona del país, amb la qual cosa la seva situació podria haver canviat.

Donsión, que ha tornat a lamentar els fets i ha comentat que el jugador ja ha estat expulsat del club i donat de baixa a la federació de futbol, ha remarcat que l’agressor no vivia al país i que únicament s’hi desplaçava per jugar els partits del club i per entrenar. A més, ha afegit que no percebia cap salari. Amb aquests arguments, el president de la UE Engordany ha negat que la situació del futbolista fos il·legal. Si el jugador no complia aquests requisits, ha afegit el president del club, no pot ser responsabilitat del club, ha remarcat.