El president dels propietaris diu que la decisió del comú significarà "gairebé la ruïna" pels propietaris

Andorra la VellaEl president de l'Associació de Propietaris de Terrenys, Josep Duró, ha explicat l'extrema preocupació dels propietaris de la parròquia amb el nou pla d'urbanisme que elimina la possibilitat d'edificar en més del 80% dels terrenys de la parròquia. Aquesta decisió, segons Duró, tindrà uns efectes similars a què "algú que té avui deu milions en el banc, demà en tindrà zero" ja que els terrenys sense edificabilitat passaran a tenir valor gairebé zero. El president dels propietaris ha indicat que la decisió del comú significarà per a propietaris "gairebé la ruïna". Duró va fer les declaracions en el programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra.

Duró indica que els propietaris d'Ordino consideren que el comú ha sobrepassat les seves atribucions perquè està afectant la propietat privada. Es va convocar una reunió de propietaris amb més de 60 afectats d'Ordino. "La gent no va anar a cridar sinó que es va establir que tres advocats analitzessin el pla d'urbanisme i enviar una carta al comú amb els problemes que es detectin", ha indicat el president dels propietaris. Duró creu que el millor és anul·lar el pla d'urbanisme, però ha destacat que estan disposats a reunir-se amb el comú i que cal evitar una possible allau de peticions de construcció per evitar una situació similar en el futur.