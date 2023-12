El president de Mèxic seria el youtuber llatinoamericà més vist segons les normes actuals dels premis Esland

Andorra la VellaEls següents premis Esland, que es donen als millors youtubers en diferents categories, celebraran la seva pròxima edició al Principat, ja que el seu principat organitzador és el youtuber resident TheGrefg. Resulta curiós un dels primers problemes que s'han trobat, i és que un dels premiats és a l'streamer que més visites hagi acumulat durant aquest any. El tema està en el fet que aquesta persona és el president de Mèxic Andrés Manuel Pérez Obrador, més conegut com a AMLO.

AMLO és conegut, entre altres moltes coses, per les seves famoses "mañaneras", les quals són unes rodes de premsa organitzades pel mateix Govern mexicà quasi de forma diària per a respondre als principals dubtes de la premsa i la ciutadania, sense haver de passar pels principals mitjans de comunicació. Unes xerrades a la seva ciutadania que l'han situat, tècnicament, com a l'streamer de Llatinoamèrica més visitat aquest 2023.

Així explica la problemàtica el mateix Thegrefg en un clip extret dels seus directes per a la xarxa social Tiktok.