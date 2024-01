La 'presidenta' de l'Alt Urgell atribueix l'atac a l'aeroport a la competència d'esquí entre Andorra i l'Aran

Andorra la VellaL'alcaldessa de Ribera d'Urgellet i presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, ha fet una defensa aferrissada de l'aeroport de la Seu d'Urgell després dels atacs de l'alcalde de Vielha i vicepresident de la Diputació de Lleida Juan Antonio Serrano. L'aranès va criticar que la Generalitat hagi posat diners en un aeroport que també dona servei a Andorra i va instar a que se'l tanqui.

Lladós ha desenvolupat una sèrie de motius pels quals l'aeroport és important per a l'Alt Urgell i que van molt més enllà de turisme. Al mateix temps, ha vinculat l'atac de Serrano al fet que és alcalde de Vielha i la Vall d'Aran i Andorra competeixen pel turisme d'esquí. I Serrano entén que l'aeroport ajuda el Principat a rebre més turisme d'esquí. I per aquest motiu, per al seu públic aranès, Serrano havia de mostrar "indignació" per l'aeroport de la Seu. També ha recordat que Andorra és qui més diners aporta per al manteniment i millora de la infraestructura.

Fil íntegre de Lladós a Twitter sobre aquest afer.