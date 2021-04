La pressió hospitalària es manté estable

Andorra la VellaLes dades sanitàries d'aquest dilluns són esperançadores. Tal com informa el ministeri de Salut, només s'han produït 24 nous contagis de coronavirus en les darreres 24 hores. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat és de 12.829 persones. Les altes també han augmentat, en 36 persones, i en total ja són 12.239. Les defuncions es mantenen en la xifra de 123.

Actualment hi ha dotze casos actius menys (467 en total), amb 14 persones que resten ingressades a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell –la mateixa xifra que aquest diumenge– i 10 a la Unitat de Cures Intesives (UCI), set de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

La campanya de vaccinació continua a bon ritme i durant la jornada d'aquest diumenge es van administrar 1.152 dosis. D'aquesta manera, des de l’inici del pla ja s’han inoculat 26.414 dosis. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 22 aules sota vigilància activa –9 total i 13 parcial– i hi ha 5 aules sota vigilància passiva.