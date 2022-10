Preu dels pisos de tres habitacions d'obra nova a El Tarter: per llogar a 8.500 euros al mes i per compra 1,22 milions

El TarterLa bogeria del preu dels pisos d’una construcció d’obra nova a El Tarter ha causat impacte en les xarxes socials. La constatació de com s’ha desbocat el sector amb preus (a Canillo) a nivell del centre de les més selectes ciutats del planeta. Els preus de la promoció estan en un nivell impensable fa ben poc a Andorra i ho són tant en els que estan a la venda com els de lloguer. Pel que fa a la venda, el preu més impactant és el d’un pis de dues habitacions amb terrassa i pàrquing, amb 134 metres quadrats i un cost d’1,22 milions d’euros. El lloguer, en pisos del mateix edifici, són per a habitatges de tres habitacions amb terrassa i pàrquing. Amb 140 metres quadrats, hi ha un a 8.500 euros al mes i un a 8.000. Quan els preus van transcendir a la pàgina web de la immobiliària es van treure i ara indica que s’han de consultar.