El preu del lloguer mitjà per metre quadrat és de 13,34 euros

Andorra la VellaEl problema de l'habitatge a Andorra prové del gran augment de la demanda sense que hi hagi una oferta equivalent. I això afecta de forma molt concreta als habitatges de lloguer. Aquest desajustament entre l'oferta i la demanda el sofreixen, sobretot, les "rendes més baixes", assegura Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com. "Són els primers que noten que hi ha una falta d'oferta de lloguer i una falta de compra més assequible", afegeix l'expert, que no s'atreveix a qualificar de 'boom' immobiliari la situació actual del mercat andorrà. El ministre de Finances Èric Jover ha destacat que "els lloguers estan pujant i poden deixar desprotegides a una sèrie d'habitatges. L'accés a l'habitatge pot començar a ser un problema real".

La situació ha comportat un augment del preu de lloguer que no para d'incrementar-se. Segons les dades del portal immobiliari Indomio, el preu del metre quadrat de lloguer se situa en 13,34 euros de mitjana. L'estudi es va fer en base als preus que constaven al mes de juny d'aquest any. Això significa que un pis de 60 metres quadrats té de mitjana un preu de 800 euros al mes, si és de 75 metres costarà mil i si és de 100 metres quadrats s'anirà a 1.330.

S'ha de tenir en compte que el preu mitjà significa que el cost dels lloguers és força més alt en els punts més cèntrics, mentre que en les zones com El Pas de la Casa o e Tarter són més continguts.