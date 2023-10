El preu del metre quadrat de venda se situa a Andorra mil euros per sobre que a la Cerdanya

Andorra la VellaEl preu dels pisos s'ha apujat de forma important a Andorra l'últim any segons recull l'informe de la immobiliària Lucas Fox. Concretament, en els últims dotze mesos s'ha incrementat un 18,3%, mentre que la pujada des del 2019 se situa en un 46%. El preu mitjà per metre quadrat en un pis de venda està en 3.570 euros. Aquest cost situa el Principat al nivell de preus pròxim al de les ciutats espanyoles més cares, tot i que encara no ha arribat.

Andorra té un preu de metre quadrat per sota de Barcelona (4.131) o Madrid (4.015), però està per sobre de ciutats com València (2.800) o Sevilla (2.181). El cost al Principat està molt per sobre de la costa de Tarragona i una mica per sobre de la Costa Brava. Un element comparatiu evident és la Cerdanya. Els dos territoris formen part de la zona 'rica' del Pirineu i tenen molts compradors forans. La comparativa fixa que Andorra ha passat a estar molt per sobre en l'índex. Arriba a 3.570 euros el metre per 2.488 a la Cerdanya.