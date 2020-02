Els presos preventius denuncien vulneració dels drets reconeguts a la Constitució

Quinze presos preventius del mòdul S-2 del Centre penitenciari de la Comella han escrit una carta de denúncia sobre la seva situació. El text, redactat a mà la setmana passada pels mateixos reclusos i al qual ha tingut accés l'ARA Andorra, recull les queixes dels presos: "S'estan vulnerant en la gran majoria dels casos els drets reconeguts en la Constitució" i, a més, "se'ns està aplicant un precompliment de la condemna", ja que "fets molt similars són jutjats de manera molt diferent". En aquest sentit, denuncien " l'arbitrarietat" de "certs" batlles i de la justícia andorrana en general i es pregunten: "Quina dignitat hi ha en romandre un mínim de 19 hores diàries tancats en cel·les de 4,60 x 1,70 metres? I en haver-nos de despullar completament abans i després de cada visita d'un familiar?".



Els presos signants de la carta denuncien, a més, discriminació per raó de nacionalitat. "Cada petició de llibertat que fem ha estat desestimada amb el pretext que en tenir nacionalitat espanyola, francesa, portuguesa o doble nacionalitat, podríem fugir del país i no ser extraditats", expliquen. "La nostra nacionalitat –afirmen– no hauria de servir d'excusa per denegar-nos la llibertat provisional". Per això recorden que cada pres li costa a l'Estat 215 euros diaris que "es podrien destinar a millors usos", i que si la majoria de presos preventius "pogués esperar el judici a casa seva i treballant, podríem contribuir a l'economia andorrana".



Sobre el Codi de procediment penal, els presos preventius signants asseguren que "en molts casos se'l passen pel folre i al·leguen motius incongruents per mantenir-nos el màxim temps possible" en presó preventiva. "Hi ha companys –denuncien– que duen més de vint mesos a l'espera de judici, d'altres més d'un any i encara no saben res; la presumpció d'innocència no existeix a Andorra". I afegeixen que "per si de cas ens mantenen entre reixes tant com poden i, si finalment no som tan culpables com se sospitava, ens posen en llibertat el dia del judici i tot arreglat".



En el seu escrit, els reclusos fan una esmena a la totalitat a l'administració de justícia en general i no s'estan de fer una denúncia dura: "Se salten la Constitució i el Codi de procediment penal, i l'interpreten com millor els escau; amb el poder d'una simple signatura destrossen vides, famílies i parelles". També asseguren que al sistema penal andorrà no existeix cap programa de reinserció i que mai l'Estat repara els danys originats per un error judicial o pel mal funcionament de l'administració.