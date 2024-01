Es preveu l'arribada d'un front tropical que portarà temperatures de 20 graus la setmana vinent

Andorra la VellaLes previsions són realment dolentes per a la setmana vinent, segons diferents serveis meteorològics. A partir de demà d’espera l’inici de l’arribada d’un front d’origen tropical amb una massa d’aire calent que farà apujar les temperatures. L’increment anirà escalant i s’esperen màximes de 20 graus a Andorra la Vella entre dimarts i dimecres. Les mínimes a la capital serien de 3 graus positius. Dijous i divendres baixarien a màximes de 17 graus i dissabte diumenge fins a 13. Les previsions apunten que no hi ha cap rastre de possibles precipitacions durant tota la setmana vinent.