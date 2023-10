Es preveu una de les pitjors temporades de bolets de la història per la manca de pluja

Andorra la VellaLa previsió per a la temporada de bolets era molt dolenta, però la realitat ha superat de llarg els auguris més pessimistes. Durant aquest cap de setmana es preveu que continuï la normal dels últims: sense boletaires als boscos de l’Alt Urgell o Andorra. Tenen clar que és una pèrdua de temps i que cal esperar i un canvi de temps, amb l’arribada de pluges, que pugui generar els bolets. A hores d’ara, per situar l’escenari, Andorra es troba immersa en una situació absolutament inusual com mirar de fer front a la possibilitat d’una sequera.

La temporada de bolets pinta nefasta i el motiu és evident: no ha plogut, i, per tant, no n’han sortit. Els bolets costen tant de trobar que, a les poques parades que s’han muntat, els rovellons van a 35 euros el quilo, quan altres anys es pagaven a 10.