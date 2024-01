Es preveu sol tot el cap de setmana

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra anuncia un cap de setmana amb sol i altes pressions. No obstant això, es preveu un canvi significatiu de temperatura per demà. Tot i així, per als pròxims dies, s'anticipen pocs canvis més enllà de les fluctuacions tèrmiques. El Servei Meteorològic destaca que, malgrat aquest canvi de temperatura imminent, les condicions meteorològiques generalment agradables es mantindran, permetent activitats a l'aire lliure. Es recomana a la població estar al corrent dels canvis i prendre les precaucions adequades.

