Es preveuen precipitacions fins dijous

Andorra la VellaAquesta setmana s'inicia amb condicions meteorològiques que apunten a un augment de la humitat i la possibilitat d'algunes precipitacions al territori andorrà. El cel es presenta amb una notable coberta nuvolosa, indicant la presència d'una atmosfera carregada de vapor d'aigua.

Avui a la tarda i durant el dimecres, es preveuen episodis de precipitació en diverses zones d'Andorra. Aquestes pluges podrien ser de diversa intensitat, aportant un alè d'aigua tan necessari per als camps com per als embassaments.

Cal destacar que la cota de neu es mantindrà relativament alta, situant-se per sobre dels 2.100 metres. Això significa que les nevades afectaran principalment les zones de muntanya, oferint un espectacle hivernal als amants del paisatge nevat.