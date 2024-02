Previsió de neu pel cap de setmana

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional preveu un canvi de temps per aquesta setmana, després de l'estabilitzat que ha protagonitzat els darrers dies. Tal com amplia l'usuari de Twitter @fansdeneu, l'arribada d'un front a partir de dijous farà que arribin les primeres nevades al Pirineu. La previsió per aquest dia és de neu a partir de 1.800 metres, una quota que baixarà a dissabte fins als 1.200.

Entre dijous i dissabte ens creuarà un front que podrà deixar nevades a grans punts del Pirineu, sobretot la cara Sud sortirà beneficiada i per tant, gran part de Catalunya també. Tot i així no passarem dels 10-20 litres al país mentre que al Pirineu es poden concentrar 40cm❄️❄️ pic.twitter.com/0AGp6hkS9Y — FANS DE NEU (@fansdeneu) 6 de febrero de 2024

S'espera que a algunes zones del Pirineu, especialment a la cara sud, arribin a acumular-se durant aquests dies de precipitacions fins a 40 centímetres.