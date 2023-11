Andorra la VellaEl departament de Mobilitat adverteix en les seves xarxes que hi ha previsió de nevades generalitzades a tot el territori per a aquesta tarda. Recorden, juntament amb la policia, que aquesta predicció implica que seran obligatoris els equipaments especials per a poder circular per la xarxa nacional de carreteres.

⚠️❄️ @MeteoAnd_OECC preveu precipitacions en forma de neu generalitzades a tot el país a partir d'aquesta tarda.



🚘❗ Recorda que és OBLIGATORI CIRCULAR AMB EQUIPAMENTS especials, siguin rodes de contacte o cadenes.

.#AndorraTerritorideNeu pic.twitter.com/Vss4aJgAHu — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 3 de noviembre de 2023