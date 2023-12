Previsió de protestes feministes pel judici a Mendoza a Andorra

Andorra la VellaCol·lectius feministes de Lleida han convocat una concentració de suport a la líder proavortista andorrana Vanessa Mendoza que serà jutjada per un suposat delicte d'injúries el proper dilluns a la seu de la justícia. Les feministes lleidatanes han fixat la concentració per a tres quarts de vuit. Es tracta d'una marxa nocturna que anirà de la plaça dels Fanalets a la plaça de la Paeria. Es tracta d'una acció de suport a Mendoza i les convocants ho fan en nom de Marra Lila. Aquest és un col·lectiu feminista que intenta unir diferents associacions per coordinar la lluita en defensa dels drets de les dones.