Més de 6.000 euros recaptats a la primera Caminada virtual contra el càncer

La primera Caminada contra el càncer de caràcter virtual, i la setena des que es va crear la iniciativa, ha tingut una participació que, segons Assandca, ha superat totes les expectatives. Fins al 10 de novembre, data en què es va tancar definitivament la venda, es van vendre 737 samarretes solidàries, que han permès recaptar un total de 5.648,14 euros, als quals cal sumar l'aportació de 700 euros de la Fundació Jacqueline Pradère, que fan sumar un total de 6.347,14 euros.

Enguany no s'ha batut rècord, però atenent a les circumstàncies, els organitzadors consideren la xifra "un èxit i una sorpresa total". La Caminada contra el càncer, que des de fa set anys fa visible la malaltia reunint un gran nombre de persones pels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, s'hauria pogut anul·lar tenint en compte la prohibició de la celebració d'actes amb grans concentracions de persones, però és aquí on Assandca va pensar en la idea de fer-la virtual.

Els participants havien de comprar la seva samarreta a Pyrénées i, el dia de la Caminada, s'havien de fer una fotografia amb la samarreta posada i publicar-la a internet. Assandca ha fet un recull a la seva pàgina web de totes les instantànies per crear un mural, que es pot visitar a l'adreça https://assandca.com/gracies-participar-caminada-contra-cancer-2020.

La participació d'enguany s'ha situat en gairebé el 60% respecte del 2017, que va ser l'any en què es va assolir l'arribada d'un major nombre de persones, arribant fins als 1.250 inscrits. A més, l'aportació mitjana per persona d'enguany ha arribat fins als 8,61 euros. Amb tot, el president d'Assandca, Josep Saravia, ha explicat que els fons es destinaran als serveis habituals de l'entitat i, a més, s'empraran per a projectes nous com és l'adaptació digital per fer arribar el programa d'activitat física per a afectats a domicili, i el servei de 'microblanding' per a pacients.

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Fundació Jacqueline Pradère, Cristina Urbiola, ha volgut destacar la feina que es fa des d'Assandca "amb total dedicació per vetllar pel benestar dels pacients afectats de càncer".