La primera campanya post confinament es clou amb 382 donants

La primera campanya de donació de sang posterior al confinament ha conclòs després de tres dies amb la participació de 382 donants, alguns menys que els 400 que ho van fer l’any passat per les mateixes dates i en el mateix recinte. En canvi, el nombre de donacions considerades aptes pràcticament no ha variat: han estat 340, quan l’any passat van ser 349. La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat la Creu Roja Andorrana i al Banc de Sang i Teixits de Catalunya a establir un protocol d’acord amb el ministeri de Salut i a tenir en tot moment controlats els fluxos d’entrada i sortida de persones de la sala del Prat del Roure, on els donants havien d'assistir amb cita prèvia.

Des de l'organització assenyalen que la pluja i altres "imponderables" han fet que no tothom que havia reservat plaça acudís a la cita, però, en contrapartida, algunes persones no inscrites han anat al Prat del Roure i en alguns casos han pogut donar.



Malgrat el confinament viscut, enguany s’està complint la previsió pel que fa a campanyes de donació. L’any passat se’n van fer quatre. Aquest 2020, ja se n’han fet tres i se n’ha previst una darrera, que encara no té data però tindrà lloc al novembre o desembre. Així, a data de 16 de setembre les reserves de sang eren suficients per a set dies (i per a quatre o cinc per a alguns grups sanguinis), quan el nivell òptim són deu. A més, la situació excepcional d’aquest 2020 ha fet que, durant l’estiu i en les properes setmanes, la necessitat de sang sigui alta amb la represa d’intervencions ajornades durant l’inici de la pandèmia.

Des de la Creu Roja recorden que comença una tardor en què la donació de sang serà imprescindible per garantir tots els tractaments als hospitals. Així, insisteix en la importància de seguir donant de manera regular, alhora que agraeix la col·laboració de tots els implicats en fer possible aquestes campanyes: el Banc de Sang i Teixits, el Govern, el comú d’Escaldes-Engordany, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Centre Comercial Andorrà–Super U, sense oblidar les 382 persones que han donat.