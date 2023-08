Primera edició dels premis Signema i del festival internacional de cinema de signes d'Andorra

Andorra la VellaEl cap de setmana del 9 i 10 de setembre de 2023, Andorra acollirà la primera edició dels premis Signema dins del festival internacional de cinema en llengua de signes d'Andorra, El festival és organitzat per l'equip Signema, i projectarà deu curtmetratges que hauran sortit seleccionats de tots els projectes que directors de cinema en llengua de signes d'arreu del món hagin presentat a la direcció del festival, a l'Auditori Nacional a partir de les 16:30 hores.

Tal com es diu en el comunicat "El festival de cinema no es dirigeix només a persones sordes sinó que va dirigit a tot el públic en general i fer-lo a Andorra és una mostra de l'aposta per l'accessibilitat universal".Aquests deu films finalistes són els que participaran en la gala de lliurament de premis que es farà a l'Auditori Nacional d'Andorra (Ordino) el dissabte 9 de setembre de 2023 a partir de les 20:00 hores.

Serà en aquesta gala on es premiarà la millor pel·lícula, direcció, actor, actriu i guió, a més d'un premi especial d'Andorra. Les entrades per la cerimònia es poden adquirir a través de la web dels organitzadors, Andorra Parlapp, per un preu de 18 a 23 euros.

Dins dels actes previstos durant el cap de setmana del 1r festival internacional de cinema en llengua de signes d'Andorra, el dissabte dia 9 de setembre a partir de les 9:00 hores del matí es farà una trobada al centre de congressos d'Andorra la Vella amb l'objectiu de debatre sobre la història, l'actualitat i el futur del cine sord així com tot el que pugui sorgir entorn aquesta temàtica i, òbviament, entorn del món de les persones sordes i el seu dia a dia en la societat.

El workshop, que serà obert a tothom qui ho vulgui i amb accés gratuït, comptarà amb la presència dels directors de cine sord, que han estat seleccionats amb el seus curtmetratges per participar en els Premis Signema 2023 i que a la tarda, es projectaran a l'Auditori Nacional. Aquests són Paco López (Film: Casa Alavedra), Núria Muñoz (Film: Sorda), Fabien Geret (Film: Le chéri parfait), Laura Díaz (Film: Bombón), Julien Bourges (Film: Monsieur Michel), Josep Boronat (Film: On ets?), Lorena Sauvanet (Film: Toi & Moi), Sylvain Gélinas (Film: Dans l'eau chaude), Juan Sebastián Patiño (Film: Carolina) i Elisabet Terri (Film: Noria), i serà moderat, entre altres, pel director artístic del festival: Lázaro Contreras.

Els premis Signema han estat impulsats per l'empresa Andorra Parlapp, que ha rebut una de les subvencions culturals de Govern d'aquest 2023. L'esdeveniment compta amb el suport d'algunes institucions del país com és el cas del Comú d'Ordino, Andorra la Vella, Andorra Turisme i l'ambaixada Espanyola i el patrocini de la candidatura 2029 de Grandvalira per acollir els campionats del món d'esquí, Andorra Telecom, Gala Perfumeries, Grans Magatzems Pyrenées i Financera d'Assegurances.