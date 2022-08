Primera pedra del nou 'Parc Fluvial' a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella ha posat aquest divendres la primera pedra del que serà el futur parc fluvial: un espai verd adjacent al passeig del riu de 20.000 metres quadrats i del qual ja en forma part, també, el parc de la Serradora. Aquest divendres les autoritats, comunals i nacionals, han pres part en la inauguració d'un parc de 2.500 metres quadrats al qual s'accedeix des del passeig del riu i des de l'avinguda Santa Coloma, 93 i que compta amb un espai de zona verda, jocs infantils, una zona de repòs, parkour, una tirolina i lavabos. A més, al costat s'ha habilitat l'aparcament dissuasiu que el comú preveu posar en marxa de forma imminent en una prova pilot que ha de durar quatre mesos.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha detallat que el parc fluvial que hi ha previst al pla d'urbanisme comença a l'espai que s'ha inaugurat aquest divendres iarriba fins a la caserna dels bombers. Aquest any, ha manifestat, s'ha habilitat aquest espai que ha tingut un cost de vora un milió d'euros i de cara a l'any que ve la corporació voldria fer un altre tram. "Anirem treballant per veure si el podem tenir el més aviat possible" ha dit sobre el parc fluvial i ha recordat que suposa l'ampliació del passeig del riu esdevenint un "pulmó molt important" per a la parròquia, ja que suposa una extensió allargada adjacent al curs fluvial equivalent a la del parc Central. A més, la cònsol ha avançat que aquest projecte, que ja està contemplat al pla d'urbanisme de la parròquia i que suposa una menor edificabilitat per als propietaris es podria ampliar cap a la zona del Lycée a través de cessions que haguessin de fer els propietaris.

El parc compta amb una zona de jocs infantils inclusius, una àrea de parkour i una tirolina, que eren unes demandes que havien fet els alumnes del consell d'infants. A més, s'hi han instal·lat fonts i bancs i hi ha una zona verda que Marsol espera que la gent "es faci seva", com ha passat al parc Central.

La mandatària comunal ha emfasitzat que gràcies a aquest parc fluvial el passeig del riu serà "molt més gran, molt més verd" i ha subratllat "l'obertura" que suposa al passeig del riu.

Tal com s'ha comentat, adjacent a aquest parc hi ha un aparcament que el comú vol que sigui dissuasiu, és a dir, que serveixi perquè la gent hi deixi el vehicle i vagi caminant bé cap a Andorra la Vella, bé cap a Santa Coloma, ja que hi ha un trajecte de cinc minuts a peu. Ara s'està perfilant com funcionarà aquest pàrquing que en principi entrarà en funcionament la setmana que ve.

A la inauguració han participat les autoritats comunals de la majoria i de l'oposició i també el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Presidència Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i els consellers generals Eva López i Roger Padreny.