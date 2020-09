La primera remesa de vacunes serà per a persones grans, vulnerables i treballadors sociosanitaris

El ministeri de Salut, de boca del ministre Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dimecres les dades d’afectació de la Covid-19 al país, amb 1.483 pacients, 628 dels quals pertanyents “a la segona volta”. Això són 45 més que el dilluns passat. Pel que fa a la pressió hospitalària, continuen cinc persones ingressades a planta, cap d’elles a la Unitat de Cures Intensives. D’aquestes cinc, “n’hi ha quatre amb una afectació més lleu i una sí que presenta alguna complicació”. Amb tot, doncs, hi ha hagut un repunt que va oscil·lant des que es van començar a detectar els primers casos. “Això mereix una atenció especial perquè aquest setembre i octubre són cabdals pel què vindrà més endavant”, ha advertit el ministre. “És una situació que ens manté en alerta per no repetir allò que vam viure en la primera onada, però que ens dona certa tranquil·litat per anar-la controlant”, ha resumit el dirigent.

Des del ministeri insisteixen en el missatge: “ Cribratge, diagnòstic i rastreig des de l’administració, i mantenir les mesures de distanciament social, rentat de mans i, sobretot, “no donem cames al virus, que no es desplacin les persones que estan confinades”, ha demanat el ministre a la societat.

Martínez Benazet ha explicat que el consell de ministres ha donat llum verda a la formalització del contracte per a l’adquisició de vacunes que gestiona l’OMS, en l’anomenat projecte Covax, per comprar una reserva per cobrir el 50% de la població. “Volem tenir un abast segur i ampli per poder anar vacunant progressivament la gent”, ha dit el ministre, per afegir que “la idea és que la vacunació serà gratuïta per a la població, com les que formen part del pla de vacunació sistemàtica”.

Abans que les vacunes del projecte Covax, el Govern creu que podrà disposar de les provinents de França i Espanya, en el marc de les que distribuirà la Unió Europea, per a un 15% de la població. Pel què fa a la distribució d’aquesta primera remesa entre la ciutadania, “la decisió ja està presa i protegirem les persones més grans, les més vulnerables i les que treballen en l’àmbit sociosanitari, que són els que més s’han d’exposar. Aquest 15% abastaria suficientment aquestes franges de les que parlem”, ha dit Benazet.