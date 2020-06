La primera setmana de reobertura deixa bones sensacions al Pas

La primera setmana de desconfinament generalitzat i d'obertura de la frontera francoandorrana ha permès que els visitants francesos no hagin dubtat en apropar-se al Principat per fer les seves compres. "La veritat és que la sensació d'aquesta primera setmana de tornada a la normalitat és bona i estem contents", ha comentat Jean Jacques Carrié, president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa. Al llarg de la setmana, tal com explica Carrié, hi ha hagut dos tipus de turistes. Els primers dies de reobertura el visitant francès venia a primera hora del matí, "feia les compres al supermercat principalment d'alcohol i tabac" i després tornava a marxar cap a França, ha subratllat el president. Aquesta rutina de clients ha provocat que s'hagin vist cues a la frontera des de primera hora del matí fins al voltant de les 13 o 14 hores.

Per altra banda, a partir de dijous, el visitant francès s'ha començat a quedar per aquí. "Eren uns turistes que voltaven pel Pas, anaven a les botigues i es quedaven a dinar". Fins i tot, segons ha indicat Carrié, alguns han vingut a passar un parell de dies al Principat, fent nit a hotels tant del Pas com d'Encamp. Tot i així, reconeix que el temps i la pluja o la neu d'aquest diumenge "no han ajudat a fer que els francesos vinguessin", però ha afegit que dissabte hi va haver bastanta gent.

Pel que fa a les mesures de seguretat, i si els turistes estan conscienciats i les respecten, Carrié ha assegurat que la bona organització i el control policial fan que la gent les segueixi. A més, ha declarat que hi ha molt personal del comú i de la Creu Roja que recorden i informen els turistes. Per tant, els comerciants del Pas es mostren satisfets a tots els nivells durant aquesta primera setmana de represa, tant pel nombre de visitants com pel seu comportament.