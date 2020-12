Primeres vacunes: comença el camí cap a la immunitat

L'hivern encara serà llarg, però s'albira esperança a l'horitzó. Les primeres dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19 administrades aquest diumenge arreu de Catalunya marquen l'inici d'una nova etapa en la pandèmia, que ja ha costat milers de morts –més de 17.800 a Catalunya i vora 50.000 a Espanya– i ha tensionat fins al límit el sistema sanitari. Després de mesos durs que encara no s'han acabat, la imatge de Josefa Pérez, de 89 anys, rebent la primera dosi de la vacuna representa un primer pas en el camí per aconseguir la immunitat de grup, que encara trigarà mesos a arribar.

"És un punt d'inflexió", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, un pas que marca "el principi del final", ha afegit el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, malgrat que aquest final encara no estigui a tocar. "Hi ha llum al final del túnel, però el túnel encara és llarg", ha reconegut el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i ha subratllat el repte logístic que suposarà la campanya de vacunació que tot just comença amb les 104.000 persones –residents i personal que treballa en aquests centres– que rebran la primera dosi les pròximes dues setmanes.

651x366 La Milagros Garcia, la primera persona vacunada del covid-19 a la demarcació de Lleida, durant la vacunació a la residència Balafia I, el 27 de desembre del 2020. / ACN / ANNA BERGA La Milagros Garcia, la primera persona vacunada del covid-19 a la demarcació de Lleida, durant la vacunació a la residència Balafia I, el 27 de desembre del 2020. / ACN / ANNA BERGA

651x366 Dues infermeres vacunant contra el covid-19 Antònia Sedó, usuària de la Residència Natzaret de Móra d'Ebre, que ha estat la primera vacunada a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / ANNA FERRÀS Dues infermeres vacunant contra el covid-19 Antònia Sedó, usuària de la Residència Natzaret de Móra d'Ebre, que ha estat la primera vacunada a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / ANNA FERRÀS

651x366 La Teresa Soria, la primera persona vacunada contra el covid-19 a la regió sanitària del Camp de Tarragona, a la residència de la Mercè. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / MAR ROVIRA La Teresa Soria, la primera persona vacunada contra el covid-19 a la regió sanitària del Camp de Tarragona, a la residència de la Mercè. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / MAR ROVIRA

651x366 La primera vacunada contra el covid-19 de la Catalunya Central, Leo Sánchez Hervas, a la residència assistida de la Font dels Capellans. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / GUILLEM ROSET La primera vacunada contra el covid-19 de la Catalunya Central, Leo Sánchez Hervas, a la residència assistida de la Font dels Capellans. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / GUILLEM ROSET

651x366 L'Esteve Font, un usuari de 93 anys de la residencia Gent Gran de Creu de Palau de Girona, en el moment de rebre la vacuna contra el covid-19. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / GERARD VILÀ L'Esteve Font, un usuari de 93 anys de la residencia Gent Gran de Creu de Palau de Girona, en el moment de rebre la vacuna contra el covid-19. Imatge del 27 de desembre del 2020 / ACN / GERARD VILÀ

651x366 Leocàdia Peña, de 85 anys, la primera persona a vacunar-se contra el covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran, el 27 de desembre del 2020 / ACN / Marta Lluvich Leocàdia Peña, de 85 anys, la primera persona a vacunar-se contra el covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran, el 27 de desembre del 2020 / ACN / Marta Lluvich

La Josefa, des de la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, ha sigut la primera d'una campanya de vacunació molt esperada: "No he tingut cap dubte, portava temps dient que volia vacunar-me". Al llarg de la tarda, les dosis han arribat a totes les regions sanitàries del país. Antònia Sedó, de 93 anys, ha seguit l'exemple de la Josefa des de la residència Natzaret de Móra d'Ebre, igual que va fer Esteve Font, de la residència Creu de Palau de Girona. En aquest centre també s'hi ha vacunat Imma Fornells, que és auxiliar de geriatria i fa molts anys que hi treballa. La residència Creu de Palau és la residència pública més gran de Catalunya: hi viuen uns 200 usuaris i no té cap cas actiu de coronavirus.





Setmanes per veure l'efecte

Amb la primera dosi administrada als 104.000 usuaris, personal de les residències i altres professionals prioritaris, caldrà esperar 21 dies per posar-los la segona i encara uns dies més (entre set i deu) perquè les vacunes facin el seu efecte immunitzador. La Generalitat, però, confiant en una resposta positiva, preveu que la immunitat de grup dins les residències arribi "d'aquí unes sis setmanes", segons va dir Vergés. Argimon ha corroborat que caldran mesos per començar a veure els efectes de la vacunació, que comença amb força dimarts, després de les primeres dosis administrades simbòlicament avui.



La patronal del sector ACRA calcula que s'assoliran quotes de vacunació del 96% entre els usuaris i del 80% entre el personal de les residències, basant-se en els documents de consentiment que ja s'han fet arribar al departament de Salut.

651x366 Les vacunes de Pfizer ja són al Banc de Sang i Teixits / DEPARTAMENT DE SALUT Les vacunes de Pfizer ja són al Banc de Sang i Teixits / DEPARTAMENT DE SALUT

A la residència Feixa Llarga, de fet, la segona a rebre la vacuna ha estat la directora del centre, Conxita Barbeta, i gairebé el 100% dels residents seguiran l'exemple de la Josefa. Només tres dels 64 usuaris han declinat posar-se-la "per motius que tenen a veure amb les seves circumstàncies personals", ha dit Argimon sense donar més detalls.

Les vacunes de Pfizer han arribat a Catalunya procedents de Guadalajara, que ha sigut el lloc on de bon matí s'ha administrat la primera vacuna contra el covid a Espanya. "A veure si podem aconseguir que aquest virus se'n vagi. El que és important és que tothom estigui bé", ha dit Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, de 96 anys, que viu a la residència pública Los Olmos.

651x366 L'Araceli, de 96 anys, s'ha convertit aquest diumenge en la primera persona a l'Estat a rebre la vacuna de Pfizer contra el covid-19. Viu a la residència Los Olmos de Guadalajara / EFE L'Araceli, de 96 anys, s'ha convertit aquest diumenge en la primera persona a l'Estat a rebre la vacuna de Pfizer contra el covid-19. Viu a la residència Los Olmos de Guadalajara / EFE

L'Araceli es va fer el senyal de la creu poc abans de rebre la vacuna. "No he sentit res, ara veurem com va", va dir sobre els possibles efectes secundaris. El ministeri de Sanitat ja ha admès que n'hi haurà, però emfatitza que rebrà la vacuna molta gent gran que pot tenir complicacions o fins i tot morir per altres patologies alienes a la vacuna. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet servir les mateixes paraules que Aragonès per referir-se a la importància de l'etapa en què ha entrat Europa: "Veiem la llum al final del túnel". Ara bé, ha recordat que el final arribarà amb la immunització prevista per a finals de l'estiu del 2021.

Un repte per al sistema sanitari

La campanya de vacunació és una nova prova de foc per al sistema sanitari i els professionals que fa mesos que treballen sota una pressió constant. El Govern ha reconegut la resposta que el personal sanitari i, en especial, les infermeres han donat a la crida per organitzar la campanya. "El paper de la infermeria ha sigut cabdal, tot el personal s'hi ha bolcat", ha reivindicat Idoia Crespo, la infermera encarregada d'administrar la primera vacuna a Catalunya. En total, 26 equips d'infermeres es desplegaran per fer posar totes les dosis les pròximes setmanes.

El secretari de Salut Pública ha insistit en el repte logístic que implicarà tota la campanya al llarg del 2021 –l'objectiu és administrar 12 milions de dosis–, especialment per les incògnites que hi ha encara sobre quan s'aprovaran i arribaran altres vacunes que ja estan a la recta final. D'aquí un parell de setmanes, per exemple, l'Agència Europea del Medicament es reuneix pel que podria ser la llum verda definitiva de la UE a la vacuna de Moderna.

651x366 Catalunya, preparada per començar la vacunació del covid-19 / DEPARTAMENT DE SALUT Catalunya, preparada per començar la vacunació del covid-19 / DEPARTAMENT DE SALUT

Mentrestant, però, el primer lot de Pfizer de 748.000 dosis fins al març ha de servir per cobrir no només les residències, sinó també el personal sanitari, a qui Argimon va instar ahir perquè s'hi sumi majoritàriament i es vacuni. Les dosis també seran per a les persones amb un alt grau de dependència.

Màxima precaució

Les autoritats han insistit que, malgrat l'arribada de la vacuna, l'amenaça del virus persisteix i persistirà durant mesos, i han demanat a la població "no abaixar la guàrdia". La consellera Vergés ha remarcat l'advertència només unes hores abans perquè aquest dilluns es reuneixi el Procicat per analitzar l'evolució de la pandèmia a Catalunya i discutir si s'han de tornar a endurir les restriccions a tot el país. "Els casos que veiem ara no venen encara de Nadal o Sant Esteve, sinó de la setmana prèvia", ha admès Vergés.

Illa ha demanat des de Barcelona –en una roda de premsa íntegrament en castellà– no relaxar-se i s'ha mostrat "preocupat" perquè la incidència i els índexs de rebrot de les comunitats no han parat d'augmentar en moltes comunitats des del pont de la Puríssima.

Illa va aplaudir les mesures que estan prenent algunes comunitats per restringir la mobilitat de cara a Cap d'Any, però va evitar parlar d'una tercera onada i es va limitar a assenyalar que estaven "avaluant" la detecció dels primers casos de la soca britànica del covid –un 70% més contagiosa– detectats a la Comunitat de Madrid. Els quatre casos confirmats de moment segueixen sent lleus.

Els responsables del Govern han dirigit avui especialment l'agraïment al personal sanitari, que s'ha bolcat per garantir tota l'administració de la vacuna. Aragonès ha subratllat que arribarà "amb equitat i igualtat" a tothom gràcies al sistema públic de salut.